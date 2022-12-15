15 декабря 2022, 18:02
Рекомендованный масочный режим ввели в больницах и соцучреждениях Москвы
Роспотребнадзор рекомендовал посетителям поликлиник Москвы носить маски
Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало сотрудникам столичных учреждений здравоохранения и соцзащиты носить маски из-за ситуации с гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в указе о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, опубликованнном на сайте ведомства.
«В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей», — сказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве порекомендовали проверять температуру у амбулаторных пациентов на входе, а в стационарах временно запретить посещение родственниками.
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Руководителям учреждений предложили привить порядка 75% персонала, организовать входной контроль и не допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ. Также чаще проводить дезинфекцию и проветривание.
В Роспотребнадзоре пояснили, что руководители школ и детских садов сами могут принимать решение об объявлении карантина, если 20% и более детей заболели гриппом и ОРВИ. Пока в Москве полностью не закрывали ни одну общеобразовательную организацию. Учебный процесс приостановили в отдельных классах и группах.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продолжить проводить вакцинацию от гриппа в стране. По данным RT, глава государства привился 13 декабря.
Роспотребнадзор
Медицина
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