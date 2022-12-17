Здоровье 17 декабря 2022, 11:36 Медики выявили 7531 случай заболевания ковидом в России за сутки Оперштаб: 7531 человек заболел ковидом за сутки в России РИА «Новости»

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Медики России продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. За последние сутки они выявили 7531 новый случай COVID-19, сообщили в оперштабе.

Согласно официальным данным, за сутки в стране от этой инфекции умерли 58 человек.

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Днем ранее в России зарегистрировали 8451 случай заражения и 59 смертей. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7269 против 7393 днем ранее.

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В последнее время в России также наблюдается вспышка гриппа и ОРВИ. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал посетителям поликлиник Москвы носить маски.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продолжить проводить вакцинацию от гриппа в стране. Глава государства также привился от гриппа 13 декабря.

Широкий охват вакцинацией от гриппа помог минимизировать число госпитализированных. Об этом 15 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Моя поликлиника».