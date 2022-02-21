Свыше 40 тысяч россиян уже получили QR-код по антителам

Более 40 тысяч россиян обзавелись QR-кодами по результатам теста на антитела как переболевшие ковидом. Такое количество сертификатов оформили на портале госуслуг уже в первые часы после запуска нового сервиса, сообщили на сайте Минцифры РФ.

Получить QR-код теперь можно даже людям без прививки. Достаточно подтвердить наличие антител к коронавирусу, сдав анализ в одной из аккредитованных лабораторий.

Сертификат можно оформить при любом уровне антител. Достаточно просто их наличия. Не позднее трех дней со дня подачи заявления документ загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Сертификат доступен на русском и английском языках.

Такой сертификат по антителам выдают на шесть месяцев. В Минцифры отмечали, что оформить его можно только один раз и только в том случае, если ранее не выдавалось никаких документов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь.

Новый сервис на «Госуслугах» запустили в понедельник, 21 февраля.

Ранее «360» рассказал, как можно пройти тестирование на антитела и получить QR-код.