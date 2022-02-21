Минцифры уточнило условия выдачи ковид-сертификата по антителам

Получить ковид-сертификат на основании положительного результата теста на антитела можно будет только один раз и только в случае, если ранее документов о болезни или вакцинации не выдавалось. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве уточнили, что для получения ковид-сертификата тест необходимо сдавать в лаборатории, которая передает результаты на сайт «Госуслуги». Также с собой необходимо взять следующие документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

C 21 февраля сертификаты о прохождении вакцинации или перенесенном ковиде начали выдавать в России по новым правилам. Теперь QR-код могут получить люди, получившие положительный результат теста на наличие антител к коронавирусу. Такой QR-код будет действовать в течение полугода.

Ранее получить QR-код могли только уже переболевшие ковидом, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса или получившие заключение о противопоказаниях к прививке.

Как объяснял помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, для получения QR-кода требований к уровню антител нет, достаточно их наличие по результатам теста.

Сертификат должен появиться на сайте «Госуслуги» не позже трех календарных дней со дня подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке.