Здоровье 24 ноября 2022, 10:31 Суточная заболеваемость COVID-19 в Китае побила апрельский рекорд Госкомитет Китая зафиксировал 23 ноября рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки Unsplash

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В Китае за сутки зарегистрировали более 31 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал это антирекордом, сообщил ТАСС.

Медики диагностировали ковид у 31 656 пациентов. Предыдущий максимум зарегистрировали 14 апреля, когда за сутки выявили 29 411 случаев заболевания.

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Большинство инфицированных переносят болезнь бессимптомно: 87% поняли, что больны только после тестирования. Один человек 23 ноября умер от COVID-19.

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В начале ноября китайские медики предупредили о новой волне заболеваемости. Отчет за 7 ноября показал 7,6 тысячи новых случаев заражения. Чуть более чем за две недели суточный прирост увеличился втрое.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал журналистам, что пандемия все еще актуальна. Непосредственно от ковида умирают меньше людей, но его последствия тоже уносят жизни. Например, переболевшие страдают тромбообразованием.