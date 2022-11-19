Здоровье 19 ноября 2022, 09:42 Гинцбург объяснил, почему пандемия по-прежнему актуальна Директор НИЦ Гинцбург: пандемия и вакцинация от ковида все еще актуальны РИА «Новости»

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Заразившихся коронавирусом не становится меньше, просто люди чаще болеют бессимптомно, рассказал РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что пандемия продолжается и вакцинация по-прежнему актуальна.

Гинцбург указал на количество тромбообразований у переболевших. У тех, кто перенес инфекцию «на ногах», вероятность образования тромбов повышается в два с половиной раза, а у госпитализированных — в сотни раз, подчеркнул эксперт.

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По статистике от ковида умирают все меньше людей.

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«Но если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад», — указал Гинцбург.

Он резюмировал, что еще «ничего не закончилось», говорить о завершении пандемии преждевременно.

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России «относительно благополучной». Однако отмечается традиционный всплеск сезонных ОРВИ и гриппа.