Новую волну коронавирусной инфекции зафиксировали в Китае | 360°

Мир 08 ноября 2022, 09:38 Новую волну коронавирусной инфекции зафиксировали в Китае Госкомитет здравоохранения КНР: за сутки выявлено свыше 7,6 тысячи новых случаев COVID-19 Unsplash

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За минувшие сутки в Китае выявили более чем 7,6 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные привел Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщил ТАСС.

Это максимальный прирост с начала мая. Сейчас в ковид-госпиталях страны проходят лечение 48 275 заразившихся, что почти в 30 раз больше, чем год назад.

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По статистике, более 96% жителей заразились от локальных источников. 4% случаев завозные. Самая сложная ситуация наблюдается в южной провинции Гуандун и в двух автономных районах — во Внутренней Монголии и в Синьцзяне. Именно на эти регионы приходится примерно половина госпитализированных с ковидом.

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В стране сохраняются жесткие меры антиковидного контроля. В транспорте и общественных местах обязательно ношение СИЗ, население сдает тесты на ковид и участвует в программе «Код здоровья».

Ранее президент России Владимир Путин указал на сезонный характер COVID-19 в России.

По данным федерального оперштаба, число новых выявленных случаев ковида в РФ за минувшие сутки превысило 4400.