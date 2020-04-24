Строительство медцентра в Одинцово закончили на неделю раньше

В подмосковном Одинцово досрочно достроили многофункциональный медицинский центр. Всю аппаратуру в нем уже подключили, а врачи и медсестры готовы принимать пациентов.

Минобороны завершило строительство раньше на неделю, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Военные строители установили и медицинскую технику и специальное оборудование.

В центре будут работать рентген-аппараты, компьютерный томограф, оборудование для УЗИ, анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ. В медцентре расставили функциональные медицинские кровати, мебель и средства транспортировки больных.

Все чистовые отделочные работы в лечебном учреждении завершены, а территорию военного госпиталя благоустроили.

Среди специалистов медцентра — инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Все они прошли обучение и повышение квалификации. Медицинских работников обучали в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

В России сейчас 62 773 зараженных коронавирусом. Инфицированные есть во всех регионах страны. С начала эпидемии выздоровел 4891 человек, 555 скончались.