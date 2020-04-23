Сразу 325 коек для пациентов с коронавирусом появятся в двух больницах Одинцова

Вскоре пациентов с COVID-19 примут и в двух больницах Одинцова. В кратчайшие сроки их перепрофилируют — это позволит создать сразу 325 койко-мест.

Инфекционным стационаром станет терапевтический корпус Одинцовской центральной районной больницы. Его уже начали переделывать. В обновленном корпусе развернут 125 коек с кислородом.

Здесь смонтируют санпропускник, новую систему вентиляции, обеспечат подачу медицинских газов и подготовят палаты. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Сроки предельно сокращены. Завершить все работы планируется 6 мая Владимир Локтев.

Общая площадь здания — 2 тысячи квадратных метров. Рабочие уже приступили к демонтажу всех дверей, инженерных сетей и перепланировке помещений.

И стационар в поселке Никольское

В кратчайшие сроки будет перепрофилирован также стационар Одинцовской районной больницы № 3 в поселке Никольское.

Это трехэтажное помещение, площадь которого — девять тысяч квадратных метров. Оно станет инфекционным центром за две недели.

В здании создадут санпропускник, проведут монтаж системы подачи медицинских газов и не только. Сроки предельно сокращены Владимир Локтев.

К работам уже приступили. Здесь смогут разместить сразу 200 человек. Для пациентов подготовят койки с кислородом.

В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц. В кратчайшие сроки регион получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.