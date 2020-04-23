Сразу 325 коек для пациентов с коронавирусом появятся в двух больницах Одинцова
Инфекционным стационаром станет терапевтический корпус Одинцовской центральной районной больницы. Его уже начали переделывать. В обновленном корпусе развернут 125 коек с кислородом.
Здесь смонтируют санпропускник, новую систему вентиляции, обеспечат подачу медицинских газов и подготовят палаты. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Сроки предельно сокращены. Завершить все работы планируется 6 маяВладимир Локтев.
Общая площадь здания — 2 тысячи квадратных метров. Рабочие уже приступили к демонтажу всех дверей, инженерных сетей и перепланировке помещений.
И стационар в поселке Никольское
В кратчайшие сроки будет перепрофилирован также стационар Одинцовской районной больницы № 3 в поселке Никольское.
Это трехэтажное помещение, площадь которого — девять тысяч квадратных метров. Оно станет инфекционным центром за две недели.
В здании создадут санпропускник, проведут монтаж системы подачи медицинских газов и не только. Сроки предельно сокращеныВладимир Локтев.
К работам уже приступили. Здесь смогут разместить сразу 200 человек. Для пациентов подготовят койки с кислородом.
В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц. В кратчайшие сроки регион получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.