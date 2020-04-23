«Поверил во врачей с первого взгляда». Ресторатор Соркин рассказал о лечении от СОVID-19 в Одинцове

Московский ресторатор Александр Соркин, которому принадлежат такие заведения, как GQ Bar, Tatler Club, Bon и «Кабаре», переболел коронавирусом. От нового типа инфекции его лечили врачи подмосковной больницы в Одинцове. О своем самочувствии и условиях в медицинском учреждении Соркин рассказал в интервью «360».

Источник фото: Одинцовская областная больница / «ВКонтакте»

Соркин был одним из первых, кто лечился от COVID-19 в России. Он заразился в начале марта во Франции, но о болезни узнал уже дома.

«Я вернулся 9 марта, 13 марта поднялась температура — 37.3-37.5. Сперва паники не было, но через два-три дня я понял, что что-то не то — я в принципе не склонен к простудным заболеваниям, они бывают крайне редко и не продолжаются больше одного-двух дней», — рассказал Соркин во время беседы с «360».

Он рассказал, что последний раз был госпитализировал в 16 лет, и то не из-за болезни. Ресторатор подчеркнул, что практически никогда не болел, но ежегодно проходил обследования. До последнего времени он был уверен, что его организм находится в отличном состоянии.

На четвертый день он посоветовался с известным российским врачом Марком Курцером, который посоветовал обязательно сделать КТ. Через два дня Соркин сделал процедуру — врач, который проводил исследование «вышел с круглыми глазами» и сказал немедленно, не теряя ни секунды ехать в больницу. Медики вызвали ему скорую помощь, которая доставила ресторатора в инфекционную больницу в подмосковном Одинцове.

Великолепные ощущения

Соркин рассказал, что оказался именно в этом медицинском учреждении «чисто географически» — в начале марта это была ближайшая инфекционная больница от Лапино, где ресторатор делал КТ.

Если честно, я несказанно рад, что туда попал. Хотя она государственная, без всяких понтов, с советским дизайном — зато там очень хорошие специалисты. Кроме того, в тот момент, когда я туда попал, она не была перегружена. Благодаря всему этому я избежал самых страшных вещей Александр Соркин

Он рассказал, что оказался в «первой волне» заболевших. Тогда Одинцовская больница была заполнена только на половину — пациентов с коронавирусом в стране было очень мало, и в одной палате для троих лежал всего один человек.

«Все было спокойно, в штатном режиме. Врачи приходили по четыре раза в день. Но это совсем не то, что происходит сейчас — не потому, что они плохие, а потому, что просто нет такой технической возможности. Персонал перегружен. Я на связи с врачом, мне дают рекомендации уже дома, и он крайне загружен, просто падает с ног», — отметил он.

Соркин подчеркнул, что не может сказать про Одинцовскую больницу ничего плохого. Ресторатор отметил, что в ситуации, когда жизни и здоровью что-то угрожает, дизайн и покраска волнуют в последнюю очередь — как и вкус котлет, которые приносят. Эти мелочи становятся непринципиальными, и на первое место выходит уровень профессионализма врачей.

«Во врачей я поверил с первого взгляда, потому что они очень убедительными были. Они сразу понимали, что надо делать, у них не было растерянности в глазах. Было видно, что я не первый пациент и не последний. И они начали лечить», — подчеркнул ресторатор.

Соркин уверен, что механизм заражения коронавирусом гораздо сложнее, чем просто деление на плохой и хороший иммунитет или хронические заболевания. Он подчеркнул, что такого же мнения придерживаются и медики, с которыми он общался в больнице.

«Никаких хронических заболеваний у меня точно не выявлено, поэтому вот этот тезис о том, что коронавирусом страдают люди с хроническими заболеваниями, для меня очень спорный», — отметил он.

Температура — повод бить тревогу?

Соркин уверен, что самым надежным способов определить эту инфекцию в организме является компьютерная томография легких (КТ).

На мой взгляд, это исследование — единственный непреложный критерий для этого заболевания. Прежде всего, его нужно делать, если есть температура хотя бы 37 градусов, и она держится 2-4 дня, то это уже симптом. Многие отмечают, что она спокойно сбивается парацетамолом. Но если она опять подскакивает, я бы сделал КТ Александр Соркин

Он сказал, что тесты далеко не всегда дают правильный результат. Однако Соркин уверен — врачам результаты тестов не нужны, их делают в основном для статистики. Доктора же ставят диагноз и назначают лечение основываясь на общей картине состояния пациента.

Его беременная супруга и младшие дети тоже переболели коронавирусом, но у них не было симптомов — ни температуры, ни кашля.

Без ложного патриотизма

Александр Соркин рассказал, что слышал «катастрофические вещи» от своих друзей, которые лечатся от COVID-19 за границей. По их рассказам, хуже всего ситуация обстоит в Великобритании и Испании — там происходят «абсолютно катастрофические вещи». Две подруги ресторатора много лет живут в Лондоне — они рассказали, что не смогли вызвать врача. Он просто принципиально отказался к ним ехать.

У меня сложилось впечатление, что, пока ты не начнешь задыхаться и умирать, тебя в больницу не положат. Это, возможно, немного грубо, но почти дословно, что мне сказали мои многочисленные английские и испанские резиденты Александр Соркин

Он подчеркнул, что там госпитализируют только при крайних клинических проявлениях. Однако, когда они начинают проявляться у пациента, вероятность «откачать» его падает до 50%.

«Этим принципиально отличается наша ситуация — у нас можно нормально попасть в больницу в тот момент, когда симптоматика еще не такая яркая, и есть поле для лечения. Есть возможность поэкспериментировать, поменять антибиотик — моему другу меняли лекарство дважды, и на третий раз попали, он вылечился. Я очень был счастлив, что заболел уже в Москве», — заключил Соркин.

Ресторатор рассказал, что люди, с которыми он возвращался в Россию из Куршевеля, тоже переболели коронавирусом в легкой форме. Соркин подчеркнул, что они стали одними из первых, кто сдал свою плазму для других пациентов с подтвержденным диагнозом.

«Я очень хочу сдать плазму сам. Тем более, я могу сделать это адресно — у меня есть знакомые, которые сейчас находятся в тяжелейшей ситуации. Я хотел сдать, но мне врачи сказали, что пока еще 4-5 дней мне нельзя — мне должны сделать повторный анализ. Поэтому при первой возможности я сдам», — пояснил он в беседе с «360».

Источник фото: телеканал «360»

О полном выздоровлении говорить рано

Соркин рассказал, что сейчас чувствует себя намного лучше, чем когда он был в больнице. Однако его состояние в разы хуже, чем до госпитализации.

Когда говорят, что пациент выздоровел, это чисто условно. Никто не знает, какие необратимые изменения произошли в организме. И могу сказать, что я себя совсем не чувствую здоровым человеком. А всего 1,5 месяца назад я чувствовал себя предельно здоровым Александр Соркин

Он отметил, что лечение даже обычной пневмонии, без коронавируса, занимает несколько месяцев. Кроме того, нужна длительная реабилитация. Как долго нужно восстанавливаться после COVID-19 пока не ясно. По словам Соркина, он постоянно чувствует себя нехорошо — как будто на утро после веселой тусовки.

Он не знает, чем это состояние вызвано — самим вирусом, или с лекарствами, которыми его лечили. Он отметил, что последний тест на коронавирус дал отрицательный результат и показал «хорошие антитела». Однако он подчеркнул, что такие тесты нужно делать несколько раз, потому что механизм заболевания никто на 100% не знает. Неизвестно, может ли оно вернуться потом.