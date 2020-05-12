В Башкирии с 12 мая приступают к снятию режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе с 12 мая снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан. Можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках и на детских площадках, при этом соблюдая масочный режим.

«Разрешаем свободное передвижение, то, что можно было сходить в магазин, выгулять животных, аннулируем. Свободное передвижение в парках, скверах, детских площадках», — заявил Хабиров на совещании оперативного штаба. Его слова приводит РИА «Новости». Однако посещать общественные места можно будет при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Строгий масочный режим будет сохранен в общественном транспорте, банках, МФЦ, магазинах и на улицах, уточнил Хабиров.

При этом комендантский час для пожилых, больных и детей сохраняется, но с увеличением временного отрезка. Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями нельзя выходить на улицу с 18:00 до 06:00, школьникам — с 20:00 до 14:00.

Закрытыми останутся кинотеатры, фитнес-клубы, музеи, спортивные сооружения, при работе которых существует высокий риск инфицирования, пишет РБК. По словам Хабирова, решение по открытию этих заведений будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

Все больше регионов России вводят обязательные масочные режимы для граждан, смягчая при этом ограничения. Такие меры помогут не допустить второй волны распространения коронавирусной инфекции. Терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с «360» отметила, что что как врач приветствует введение масочного режима. Алексеева напомнила, что течение COVID-19 у многих людей проходит бессимптомно. При этом сами люди становятся переносчиками возбудителя. Поэтому масочный режим — необходимая мера после смягчения введенных ранее ограничений.