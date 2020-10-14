Стоимость препаратов от коронавируса в России пересмотрят

Стоимость препаратов от коронавируса изменится, сказали в правительстве. Это связано со включением фавипиравира в перечень жизненно необходимых.

О пересмотре цены на препараты от коронавируса сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА «Новости». Это связано с тем, что 12 октября глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, включающее соответствующие препараты в перечень жизненно необходимых.

Соответственно, цены на них будут зарегистрированы и пересмотрены в ближайшее время Татьяна Голикова.

По имеющимся данным, препарат для лечение коронавируса «Арепливир» сейчас стоит от 12 320 рублей, «Коронавир» — около 11 550 рублей, а «Авифавир» — около восьми тысяч рублей, напомнила газета «Известия».

При этом центр «Вектор» 14 октября зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса, а третья уже «на подходе». Об этом сказал президент России Владимир Путин. В Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) также рассказали, что разработали новое лекарство от COVID-19. Препарат воздействует на некоторые участки генома вируса и подавляет его развитие.