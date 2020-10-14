Препараты от СОVID-19 оказались в списке жизненно необходимых лекарств

Препараты для лечения коронавируса вошли в России в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — заявил министр на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его процитировал ТАСС.

Министр добавил, что в данный момент идет регистрация цен зарегистрированных медикаментов. В частности, речь идет о фавипиравире. Его максимальную цену объявят после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Фавипиравир разработан в Японии. Изначально предполагалось, что он будет помогать лечить грипп. Однако во время пандемии его стали использовать для лечения коронавируса.

СМИ писали, что в июне препарат стоил в России чуть более 22 тысяч рублей. В конце концов ценник снизился до 11,5 тысячи рублей. Тем не менее ФАС обратила внимание на высокую стоимость фавипиравира.