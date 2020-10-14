Препараты от СОVID-19 оказались в списке жизненно необходимых лекарств
«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — заявил министр на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его процитировал ТАСС.
Министр добавил, что в данный момент идет регистрация цен зарегистрированных медикаментов. В частности, речь идет о фавипиравире. Его максимальную цену объявят после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Фавипиравир разработан в Японии. Изначально предполагалось, что он будет помогать лечить грипп. Однако во время пандемии его стали использовать для лечения коронавируса.
СМИ писали, что в июне препарат стоил в России чуть более 22 тысяч рублей. В конце концов ценник снизился до 11,5 тысячи рублей. Тем не менее ФАС обратила внимание на высокую стоимость фавипиравира.