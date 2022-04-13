У 90% новых заболевших находят один и тот же вид «стелс-омикрона»

Среди новых случаев заражения коронавирусом в России лидирует субвариант «стелс-омикрона» — ВА.2. Специалисты диагностируют его в 90% случаев, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалиста ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования объяснил, что случаи заражения ВА.1 становятся редкостью, а совсем новые сублинии вообще не были замечены.

«В России сублинии BA.4 и BA.5 не обнаружены», — сообщил он.

BA.4 и BA.5 — два совершенно новых варианта коронавируса. Они были выделены при мониторинге генетической изменчивости вируса сначала в Бельгии, затем в ЮАР, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Тем временем количество госпитализаций с COVID-19 за сутки в России сократилось почти на четверть.