Случаев заражения подвидами «стелс-омикрона» в России не выявили

Подтвержденных случаев заражения подвидами штамма коронавируса «стелс-омикрон» BA.4 и BA.5. в России не выявили. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Она пояснила, что новые варианты возбудителя отличаются от штамма «стелс-омикрон» небольшими мутациями, которые, предположительно, позволяют им уклоняться от иммунных клеток переболевших.

«Эти варианты являются родственными линии омикрона BA.2 („стелс- омикрон“). Повышенное внимание к этим линиям связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших», — заявила Черкашина в беседе с «Интерфаксом».

Штамм коронавируса BA.4 впервые выявили в Бельгии и назвали его новой версией «омикрона». После этот немного изменившийся подвид, который получил название BA.5, обнаружили у пациентов в ЮАР, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. Но появление новых версий возбудителя к большим вспышкам заболевания пока не привело.

В России за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом незначительно упало — до 10 910. При этом резко выросло количество госпитализаций: с 1390 днем ранее до 4233 человек за сегодняшний день. Выздоровели после перенесенной инфекции 31 271 человек. 281 пациент с положительным тестом на ковид скончался.

По прогнозу министра здравоохранения Михаила Мурашко, новая волна заражений коронавирусом в России начнется к концу мая.