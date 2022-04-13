Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 22,1%

Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России снизилось за прошедшие сутки: стало меньше на 22,1% по сравнению с 11 апреля и составило 3297 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 13 апреля.

Накануне госпитализировали 4233 человек.

Всего за прошедшие сутки выявили 11 754 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 28 135 человек, что на 10% меньше по сравнению с 12 апреля. Зафиксированы 267 летальных исходов.

По данным на 8 апреля в России полную вакцинацию прошли 85 951 906 человек. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

Накануне эксперт Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в России не выявили случаев заражения подвидами штамма коронавируса «стелс-омикрон» BA.4 и BA.5.

В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 16 995 902 тестов на ковид.