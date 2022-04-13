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    13 апреля 2022, 12:40

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 22,1%

    Оперштаб сообщил о 3297 пациентах, госпитализированных с ковидом за сутки

    Максим Зинкин

    Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России снизилось за прошедшие сутки: стало меньше на 22,1% по сравнению с 11 апреля и составило 3297 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 13 апреля.

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 22,1%

    Накануне госпитализировали 4233 человек.

    Всего за прошедшие сутки выявили 11 754 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 28 135 человек, что на 10% меньше по сравнению с 12 апреля. Зафиксированы 267 летальных исходов.

    По данным на 8 апреля в России полную вакцинацию прошли 85 951 906 человек. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

    Накануне эксперт Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в России не выявили случаев заражения подвидами штамма коронавируса «стелс-омикрон» BA.4 и BA.5.

    В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 16 995 902 тестов на ковид.