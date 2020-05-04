Стало известно об агрессивности нового коронавируса

Течение COVID-19 может резко и агрессивно меняться. У пациентов с коронавирусом ухудшение состояния может пройти внезапно и радикально.

Об этом рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в эфире НТВ.

«Причем пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, без каких-то клинических проявлений, на завтра это уже пациент, который госпитализируется на искусственную вентиляцию легких», ― рассказал Осипов.

По его словам, коронавирус начинается с высокой температуры, кашля, затем перетекая в бронхит. Далее вероятно появление тяжелой коронавирусной пневмонии.

Но не только повышенная температура может указывать на заражение коронавирусом нового типа. Первые признаки болезни также имеют сходство с утренним похмельем. Человек может испытывать слабость и боль в глазах.

Согласно данным Университета Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 3,5 миллиона. В России на сегодня заразились уже более 134 тысячи человек, скончались свыше 1,2 тысячи пациентов, 16 639 инфицированным удалось вылечиться.