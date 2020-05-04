Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта дала вспышке COVID-19 статус пандемии. Общее число летальных исходов, по данным Университета Хопкинса, более 247 тысяч. Несмотря на то, что в некоторых странах вспышка опасного вируса уже прошла свой пик, ВОЗ продолжила считать пандемию чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

По последним данным, в России 2019-nСоV заразились уже более 134 тысячи человек, скончались свыше 1,2 тысячи пациентов, 16 639 инфицированным удалось вылечиться. Президент Владимир Путин 29 апреля объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.