Россиянам назвали ранние симптомы COVID-19. Все похоже на похмелье

На заражение коронавирусом может указывать не только температура. Первые признаки болезни похожи на утреннее похмелье. Человек может испытывать слабость и боль в глазах.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений, это может говорить о самом начале развития заболевания», — приводит телеканал «Звезда» слова врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева.

После этих симптомов появляется снижение обоняния. Заразившийся начинает неправильно ощущать запахи. Такое состояние обычно продолжается два или три дня, а затем инфекция достигает глотки и гортани. При этом заболевший замечает осиплость в голосе, появляется чувство першения, которое переходит в спазмы и удушье. Когда инфекция перемещается в бронхи — это уже нижний этаж.

«Ощущение нехватки воздуха становится еще сильнее и выше, и дальше спускается вниз на уровень легких. И если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, что называется асфиксию, то, конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью», — заключил медик.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к основным моментам COVID-19 относятся лихорадка, потеря обоняния и поражение легких.