«Спутник М» будет стоить на 30% дешевле взрослой вакцины

После ряда исследований и тестов была установлена цена на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Она будет стоить чуть больше 600 рублей, что на 30% дешевле взрослой версии, написало РИА «Новости».

Цена на «Спутник М» составит 600,48 рубля. Разница в цене по сравнению со «Спутником V» обусловлена сокращением расходов на производство по сравнению с взрослым препаратом из-за более низкой концентрации основных частиц.

Решение о регистрации «Спутник М» было принято после ряда исследований, где она показала эффективность и безопасность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил ранее, что в России снизилось число активных больных с ковидом. Это даст возможность освободить койкоместа для неинфекционных пациентов. Тем не менее о существенном исправлении ситуации пока говорить довольно рано.

Если в России введут QR-коды для детей, то они могут содержать информацию о переболевших ковидом родственниках — такое предложение выразил депутат Госдумы, бывший главный санврач Геннадий Онищенко. При этом он добавил, что не видит смысла в введении QR-кодов для несовершеннолетних.