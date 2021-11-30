В Минздраве заявили о снижении числа активных больных с COVID

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России снизилось число активных больных с коронавирусом. Это даст возможность освободить «койки» для неинфекционных пациентов.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока далека от стабилизации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совете по коронавирусу. Тем не менее, определенные проблески, по его словам, есть.

В частности, впервые за последние месяцы стало меньше число активных пациентов с коронавирусом. Число пациентов, наблюдающихся одновременно амбулаторно и в стационарах, оказалось ниже одного миллиона человек. А снижение заболеваемости «освобождает койки» — две тысячи врачей смогут оказывать плановую помощь, 24 тысячи коек возвращено в общий фонд для оказания помощи неинфекционным больным.

Кроме того, по словам Мурашко, в ближайшее время все регионы получат лекарства для противовирусной терапии.

За прошедшую неделю вакцинировались почти три миллиона человек, а всего вакцинировано более 70 миллионов россиян. Среди вакцинированных выросло число людей старше 60 лет. Завершаются испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для детей: первые серии поступили для контроля в гослаборатории.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса для челябинских пенсионеров и студентов станет обязательной.