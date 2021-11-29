Онищенко раскрыл особенность QR-кодов для детей

Если в России введут QR-коды для детей, то они могут содержать информацию о переболевших ковидом родственниках. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Для детей в [QR-коде о вакцинации или перенесенном заболевании] я бы написал: болели у них родители или близкие или не болели», — процитировало депутата Ura.ru.

Как отметил Онищенко, дети могут переносить ковид бессимптомно, так как пока инфекция их щадит. При этом он добавил, что не видит смысла в введении QR-кодов для несовершеннолетних. Дети не такие мобильные по сравнению со взрослыми людьми.

Дети могут подхватить коронавирус только в школе, считает депутат, но в образовательных учреждениях соблюдаются меры безопасности. Онищенко подчеркнул, что QR-код не защищает от распространения коронавируса. Цифровой документ является источником информации и является инструментом помощи врачам.

Пока в России не налажено производство детской вакцины от коронавируса. Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцину разработали в Центре имени Гамалеи.