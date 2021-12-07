В Минздраве назвали единственный способ избежать вспышки «омикрона» в России

Вакцинация — это единственный способ избежать на территории России вспышки нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в эфире программы «Док Ток» на Первом канале заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

У «омикрона», по словам Чуланова, более выражена способность передаваться от человека к человеку.

«А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — заявил врач.

Он назвал прививки средством, которое может помочь предотвратить вспышку заболеваемости.

Российские туристы продолжают активно скупать путевки на новогодние праздники. Несмотря на появление «омикрона» в мире, путешественники не стали менять свои планы на отдых.

Накануне в России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его обнаружили у двух пациентов, вернувшихся из ЮАР. Предотвратить появление «омикрона» в стране было невозможно — он слишком заразен. Но и паниковать не стоит: насколько опасен штамм, пока неясно. Возможно, мутация возбудителя окажется последней перед окончанием пандемии.