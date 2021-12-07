Российские туристы не стали менять планы на Новый год из-за «омикрона»

Российские туристы продолжают активно скупать путевки на новогодние праздники. Несмотря на появление нового штамма коронавируса «омикрон», путешественники не стали менять свои планы на отдых. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Пока продажи туров на Новый год ни за границу, ни по России не снизились. Наоборот, в этом году на праздники мы ждем более массовый турпоток, чем в 2020-м, и это связано не только с тем, что открыто больше стран — около 70, в семь из которых летают чартеры, — но и с тем, что путешествовать стали чаще», — сказал Горин газете «Известия».

Он добавил, что пока правила въезда для россиян остаются прежними в Турции, Египте, ОАЭ, и на Кубе. Желающим поехать в Доминикану или Мексику вовсе не придется предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщили в сервисе Aviasales, перелет туда-обратно в Турцию на Новый год обойдется в среднем в 22 тысячи рублей. За билеты в Великобританию придется отдать 23 тысячи рублей, а в Черногорию — 30 тысяч рублей. Авиаперелет в Египет стоит 34 тысячи рублей. По словам руководителя пресс-службы сервиса Елены Шелеховой, несмотря на выявление нового штамма коронавируса, динамика поисковых запросов на авиабилеты не изменилась.