Приключения «омикрона» в России. Новый штамм коронавируса может ознаменовать конец пандемии

В России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его обнаружили у двух пациентов, вернувшихся из ЮАР. Предотвратить появление «омикрона» в стране было невозможно — он слишком заразен. Но и паниковать не стоит: насколько опасен штамм, пока неясно. Возможно, мутация возбудителя окажется последней перед окончанием пандемии.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провел исследование всей последовательности ДНК человека, в результате которого и подтвердили штамм «омикрон» у двух человек. Положительные результаты ПЦР-тестов пришли в первые сутки пребывания туристов в обсерваторе.

COVID-19 выявили еще у 10 приехавших из ЮАР пассажиров. Пока неизвестно, какой именно штамм стал причиной заражения.

Вирус как вакцина?

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» напомнил, что «омикрон» отличается повышенной заразностью. Его распространение пока небольшое, а для объективной оценки опасности штамма прошло слишком мало времени.

«Защититься от него, чтобы он вообще не попал в страну, невозможно, так как он достаточно заразный», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог допустил, что «омикрон» окажется неопасным и в принципе последним перед окончанием пандемии. Имеющиеся вакцины от него, скорее всего, защитят. А при необходимости их модифицируют.

Вице-президент РАН Владимир Стародубов заметил, что на доработку уйдет около двух недель. Пока что, по его словам, можно спокойно прививаться действующими препаратами. В их модификации необходимости нет, а схемы лечения при появлении нового штамма остались прежними.

Сам «омикрон», предположил Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой», может стать вакциной от вируса при условии мягкого течения и отсутствия летальных исходов.

Размножается хорошо, передается хорошо, но не вызывает тяжелого заболевания и смерти. Это предварительный вывод. <...> Не исключаю, что если он окажется мягким, сам будет служить как вакцина в какой-то мере Анатолий Альтштейн профессор Центра имени Гамалеи.

Подобная вероятность, пояснили РБК специалисты, нуждается в доказательно базе. Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов счел гипотезу Альтштейна парадоксальной и относящейся к «области фантазии».

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала преждевременным заключение профессора Центра имени Гамалеи и провела аналогию со штаммом «дельта».

«Впоследствии он стал набирать силу и проявляться уже совсем по-другому», — подчеркнула она.

На смену «дельте»

Вполне вероятно, что новый южноафриканский штамм вытеснит пришедшую из Индии «дельту». В России мощную вспышку «омикрона» допускают уже в конце января.

«Возможно, „дельта"-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — сказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Генетик Алексей Кондрашев в Facebook поделился своим мнением насчет «омикрона» и его возможного влияния на «дельту». Вариант с вытеснением южноафриканским штаммом индийского он счел неплохим.

«И против „омикрона“ нынешние вакцины должны неплохо работать. Видообразования вируса пока что не произошло. Худший сценарий — это „больше ковидов, хороших и разных“, и против каждого надо отдельно прививаться, и каждый независимо эволюционирует куда-нибудь», — заметил ученый.

Он призвал следить за динамикой «дельты» в развитой стране, где «омикрон» получит сильное распространение. Вопрос, по словам генетика, займет не недели, а месяцы.

Защита от «омикрона»

Сейчас все возвращающихся в Россию из ЮАР и сопредельных стран проверяют на коронавирус в момент прилета. Пассажиров осматривают и помещают в обсерваторы, где людям ежедневно проводят ПЦР-тестирование. За их состоянием наблюдают медики. Если у человека проявляются симптомы, или приходит положительный результат мазка, то его изолируют в бокс инфекционного стационара.

Способы защиты от «омикрона» ничем не отличаются от тех рекомендаций, которые россиянам давали и раньше. Инфекционист Николай Малышев напомнил, что обезопасить себя можно прививкой.

«Нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Не стоит посещать места большого скопления народа. Нужно чаще проветривать помещение», — добавил он.

Имеющиеся данные свидетельствуют о более легком течении COVID-19 у заразившихся новым штаммом, если они вакцинированы или уже перенесли ковид в прошлом. Тем не менее главным врагом пока что считают штамм «дельта», поскольку именно он убивает людей.

«Нужно от него защищаться, а значит, прививаться», — заключил Анатолий Альтштейн.