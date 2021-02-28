Создатели «Спутника Лайт» подали заявку на регистрацию вакцины в нескольких странах

Разработчик однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подал заявку на регистрацию препарата в России и ряде других стран. Об этом сообщили в официальном Тwittеr-аккаунте вакцины «Спутник V».

Производитель подал заявку для одобрения облегченной вакцины «Спутник Лайт» в нескольких странах, включая Россию. Разработчик анонсировал выход «Спутника Лайт» на международный рынок в марте.

Создатели вакцины «Спутник Лайт» 17 февраля получили от Министерства здравоохранения РФ одобрение на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата. Завершение испытаний намечено на 28 января 2022 года.

В Москве ранее началась вакцинация добровольцев, согласившихся принять участие в испытаниях препарата «Спутник Лайт».

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в феврале заявлял, что однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут применять в странах, которые не имеют собственных разработок и средств для того, чтобы остановить распространение инфекции. В первую очередь речь шла о странах Африки и Юго-Восточной Азии.