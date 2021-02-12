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    12 февраля 2021, 15:23

    Вакцина «Спутник Лайт» достанется не России

    Александр Блинов

    Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Вакцина «Спутник Лайт» достанется не России

    Вакцина «Спутник Лайт» позволит сбить пик заболеваемости, ослабит нагрузку на здравоохранение и снизит количество тяжелых случаев заболевания COVID-19. Разработка поможет продолжать борьбу с инфекцией с меньшими потерями, объяснил Гинцбург.

    Глава Центра Гамалеи отметил, что Россия стремится побороть коронавирус не только в своей стране, но и во всем мире. В первую очередь, речь идет о странах Африки и Юго-Восточной Азии с высокой плотностью населения, которые не имеют собственных разработок и средств для того, чтобы остановить распространение инфекции, сообщило РИА «Новости».

    Длительность действия вакцины «Спутник Лайт» будет примерно в три-четыре раза меньше, чем у двухкомпонентного препарата, рассказало RT. «Спутник Лайт» снижает вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключает его, отметило Ura.ru.