Вакцина «Спутник Лайт» достанется не России

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник Лайт» позволит сбить пик заболеваемости, ослабит нагрузку на здравоохранение и снизит количество тяжелых случаев заболевания COVID-19. Разработка поможет продолжать борьбу с инфекцией с меньшими потерями, объяснил Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи отметил, что Россия стремится побороть коронавирус не только в своей стране, но и во всем мире. В первую очередь, речь идет о странах Африки и Юго-Восточной Азии с высокой плотностью населения, которые не имеют собственных разработок и средств для того, чтобы остановить распространение инфекции, сообщило РИА «Новости».

Длительность действия вакцины «Спутник Лайт» будет примерно в три-четыре раза меньше, чем у двухкомпонентного препарата, рассказало RT. «Спутник Лайт» снижает вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключает его, отметило Ura.ru.