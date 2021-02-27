Вакцинация добровольцев «Спутником Лайт» началась в Москве

Первые участники исследования вакцины «Спутник Лайт» получили прививки в Москве. Новый препарат от коронавируса предполагает одну прививку, а не две, как при вакцинации «Спутником V».

Об этом рассказала журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — отметила Ракова.

Она добавила, что пополнить ряды добровольцев может каждый желающий старше 18 лет. Однако важно помнить про ряд ограничений: участник не переносил COVID-19, за последний месяц не делал никаких прививок, в том числе против коронавируса, а также не имеет антител SARS-CoV-2. Кроме того, у испытуемого не должно быть тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии.

Не рекомендуют участвовать людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, а беременным или кормящим стать добровольцем не получится. Ракова отметила, что «Спутник Лайт» планируют использовать для молодых людей, организмы которых вырабатывают хороший иммунный ответ и формируют достаточно антител уже после первой прививки.

Вице-мэр добавила, что для исследования новой вакцины используют те же наработки, которые уже доказали свою эффективность во время испытаний «Спутника V». Речь идет про электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр.