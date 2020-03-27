Сотрудников Малахова начали проверять на коронавирус после эфира с Лещенко

После шоу «Привет, Андрей!», в котором участвовал зараженный коронавирусом Лев Лещенко, весь персонал отправился проверяться на инфекцию. Об этом «360» рассказал сотрудник «Россия 1», который пожелал остаться анонимным.

Он отметил, что сдавать анализы на коронавирус пошли не только сотрудники шоу «Привет, Андрей!», но и те, кто работает в другом проекте Малахова — «Прямой эфир». Собеседник рассказал, что работающие в этих программах люди часто контактируют друг с другом.

Звукооператоры, звукорежиссер, администраторы — те люди, которые работают на две программы, и там и там. Сейчас, если подтвердится хоть у кого-то, естественно, всех нас отправят [проверяться] Сотрудник «Россия 1».

Собеседник отметил, что сейчас у всех сотрудников берут кровь из артерии и делают рентген легких. Никакой речи о карантине или выходных для персонала обоих шоу пока не идет.

«Мы надеемся, что нам дадут какие-то оплачиваемые дни — может, за счет майских, за счет отпуска — когда мы сможем посидеть на карантине. Но пока никаких распоряжений нет, тем более программы с коронавирусом смотрят, цифры растут, и руководство пока не планирует нас никуда отпускать, хотя изначально были такие разговоры», — пояснил собеседник.

Лев Лещенко вместе с супругой сейчас госпитализирован в больницу в Коммунарке. У народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус — несколько дней назад он приехал в Россию, завершив гастроли по США и Канаде. После своего возвращения певец поучаствовал в шоу Андрея Малахова, которое было посвящено покойной певице Валентине Толкуновой, а также посетил день рождения сестры Игоря Крутого. На обоих мероприятиях присутствовало множество звезд российского шоу-бизнеса.