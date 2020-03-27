Сотрудников Малахова начали проверять на коронавирус после эфира с Лещенко
Он отметил, что сдавать анализы на коронавирус пошли не только сотрудники шоу «Привет, Андрей!», но и те, кто работает в другом проекте Малахова — «Прямой эфир». Собеседник рассказал, что работающие в этих программах люди часто контактируют друг с другом.
Звукооператоры, звукорежиссер, администраторы — те люди, которые работают на две программы, и там и там. Сейчас, если подтвердится хоть у кого-то, естественно, всех нас отправят [проверяться]Сотрудник «Россия 1».
Собеседник отметил, что сейчас у всех сотрудников берут кровь из артерии и делают рентген легких. Никакой речи о карантине или выходных для персонала обоих шоу пока не идет.
«Мы надеемся, что нам дадут какие-то оплачиваемые дни — может, за счет майских, за счет отпуска — когда мы сможем посидеть на карантине. Но пока никаких распоряжений нет, тем более программы с коронавирусом смотрят, цифры растут, и руководство пока не планирует нас никуда отпускать, хотя изначально были такие разговоры», — пояснил собеседник.
Лев Лещенко вместе с супругой сейчас госпитализирован в больницу в Коммунарке. У народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус — несколько дней назад он приехал в Россию, завершив гастроли по США и Канаде. После своего возвращения певец поучаствовал в шоу Андрея Малахова, которое было посвящено покойной певице Валентине Толкуновой, а также посетил день рождения сестры Игоря Крутого. На обоих мероприятиях присутствовало множество звезд российского шоу-бизнеса.