Собянин оценил эффективность вакцинирования от ковида

Практически все сделавшие прививку от коронавируса москвичи не заболевают COVID-19 повторно. Здоровыми после введения вакцины остаются 99% жителей столицы.

О самочувствии привитых москвичей в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», — подчеркнул Собянин.

Ситуацию с коронавирусом в Москве мэр назвал стабильной. Рост выявленных случаев COVID-19 столичный градоначальник охарактеризовал как не критический.

Власти города призвали всех москвичей пройти вакцинацию против коронавируса. Для удобства горожан открыты мобильные прививочные пункты — они работают в торговых центрах и парках.

Вместе с тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что вирус никуда не исчез. Цифры по заболеваемости, добавила она, не радуют.