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    14 мая 2021, 21:46

    Собянин оценил эффективность вакцинирования от ковида

    Александра Ломейко

    Практически все сделавшие прививку от коронавируса москвичи не заболевают COVID-19 повторно. Здоровыми после введения вакцины остаются 99% жителей столицы.

    О самочувствии привитых москвичей в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр города Сергей Собянин.

    «Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», — подчеркнул Собянин.

    Ситуацию с коронавирусом в Москве мэр назвал стабильной. Рост выявленных случаев COVID-19 столичный градоначальник охарактеризовал как не критический.

    Власти города призвали всех москвичей пройти вакцинацию против коронавируса. Для удобства горожан открыты мобильные прививочные пункты — они работают в торговых центрах и парках.

    Вместе с тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что вирус никуда не исчез. Цифры по заболеваемости, добавила она, не радуют.