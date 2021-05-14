Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил», — отметил глава города.

Собянин также призвал всех жителей Москвы пройти вакцинацию против коронавируса. Для удобства горожан мобильные пункты работают в торговых центрах и парках.

В то же время заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной. Она отметила, что коронавирус никуда не исчез, а цифры по заболеваемости не радуют.

Оперативный штаб зафиксировал 14 мая рост заболеваемости в Москве — 3818 пациентов, написала «Политика сегодня». Это могло произойти из-за увеличения проводимых ПЦР-тестов после майских праздников, заявил иммунолог Владислав Жемчугов. Еще одной причиной он назвал отдыхающих, которые привезли инфекцию из других стран.

Прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона москвичей.

По последним данным, в России за сутки заразились 9462 человека.