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    14 мая 2021, 14:29

    Ситуация с ковидом в Москве напряженная — Ракова

    Алена Макаренко

    Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написало ИА НСН.

    Ситуация с ковидом в Москве напряженная — Ракова

    Коронавирус никуда не исчез, цифры по заболеваемости не радуют, сообщила она. Уровень заболеваемости будет время от времени повышаться или понижаться, добавила Ракова.

    Кроме того, заммэра заявила о недопустимости и дальше откладывать диспансеризацию москвичей, которую в 2020 году почти свели к нулю из-за пандемии. В противном случае могут возникнуть риски развития других заболеваний, которые будут выявляться на поздних стадиях, особенно онкологических. Поэтому столица запустит новую программу диспансеризации. Медицинские осмотры предложат пройти в городских поликлиниках и в специально оборудованных павильонах «Здоровая Москва» в 46 парках мегаполиса.

    За минувшие сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусом. Это антирекорд с 17 января. Всплеск заболеваемости зафиксирован также и в целом по России. Впервые с марта было выявлено более 9,4 тысячи новых пациентов.

    Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил всплеск заболеваемости ковидом в Москве. Это могло случиться из-за увеличения проводимых ПЦР-тестов после майских праздников. Еще одна причина — отдыхающие привезли коронавирус из других стран.