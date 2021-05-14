Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написало ИА НСН.

Коронавирус никуда не исчез, цифры по заболеваемости не радуют, сообщила она. Уровень заболеваемости будет время от времени повышаться или понижаться, добавила Ракова.

Кроме того, заммэра заявила о недопустимости и дальше откладывать диспансеризацию москвичей, которую в 2020 году почти свели к нулю из-за пандемии. В противном случае могут возникнуть риски развития других заболеваний, которые будут выявляться на поздних стадиях, особенно онкологических. Поэтому столица запустит новую программу диспансеризации. Медицинские осмотры предложат пройти в городских поликлиниках и в специально оборудованных павильонах «Здоровая Москва» в 46 парках мегаполиса.

За минувшие сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусом. Это антирекорд с 17 января. Всплеск заболеваемости зафиксирован также и в целом по России. Впервые с марта было выявлено более 9,4 тысячи новых пациентов.

Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил всплеск заболеваемости ковидом в Москве. Это могло случиться из-за увеличения проводимых ПЦР-тестов после майских праздников. Еще одна причина — отдыхающие привезли коронавирус из других стран.