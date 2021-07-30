Снова почти 800 человек в России умерли от ковида за сутки

В России за минувшие сутки выявили еще 23 564 случая заражения коронавирусом. По приросту заболеваемости лидирует Москва, второе место удерживает Санкт-Петербург, а на третьем — Подмосковье. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

Всего за время пандемии в России выявили 6 242 066 заразившихся. Из них 5 588 848 человек одолели ковид. За последние сутки выздоровели 20 485 пациентов.

Скончались еще 794 человека. Общее число жертв пандемии в России достигло 157 771.

В Москве за сутки коронавирус подтвердился еще у 3481 человека. Это по-прежнему максимальные цифры по стране, но в сравнении с прошлым месяцем ситуация улучшилась. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин даже объявил об отмене перчаточного режима.

В Петербурге за сутки выявили 1916 инфицированных. Из-за ситуации с ковидом в городе на Неве отменили фестиваль «ВКонтакте» VK Fest, который перенесли на следующий год.

В Московской области зафиксировали 1453 новых случая заражения. Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что в регионе уже сделали 10 147 367 тестов на коронавирус.