Фестиваль «ВКонтакте» перенесли на 2022 год

Фестиваль VK Fest, который организуют «ВКонтакте» и Radio Record, опять перенесли, теперь уже до следующего лета. Мероприятие отложили до 2022 года в силу неблагоприятной ситуации с коронавирусом и продления ограничений в Санкт-Петербурге.

VK Fest в этом году должен был пройти еще 24–25 июля, но на фоне ухудшения ковидной ситуации в Петербурге организаторы перенесли фестиваль на конец августа. Но власти продлили ограничения на проведение массовых мероприятий до 29 августа.

«В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно», — сообщили во «ВКонтакте».

Организаторы признались, что хотя и рассчитывали провести VK Fest в августе, заранее готовились к тому, что его, возможно, придется отложить до следующего года. Так и вышло.

Новые даты фестиваля — 23–24 июля 2022 года. Он пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«Свое участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, „Пошлая Молли“, Cream Soda, GONE.Fludd», — рассказали организаторы.

Всем, кто приобрел билеты, ранее пообещали, что они будут действительны.