Перчаточный режим сняли в Москве

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Указ об этом в пятницу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — сообщил Собянин на своем сайте.

Ношение масок при этом все еще остается обязательным. Мэр Москвы заявил, что это требование будет сохраняться, пока заболеваемость ковидом не снизится до минимума.

Столичный градоначальник отметил, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Случаев инфекции стали выявлять в 2,2 раза меньше. Этому поспособствовала массовая вакцинация и другие профилактические меры.

Собянин обратил внимание, что количество госпитализаций в Москве тоже сократилось в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями, которые фиксировали во второй половине июня.

Такие условия позволяют постепенно смягчать ограничения, указал глава города. Собянин также призвал всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию.

Накануне мэр Москвы заявлял, что число заражений от пика уменьшилось в три раза, поэтому количество ковидных коек сократили вдвое.