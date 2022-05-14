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    14 мая 2022, 09:51

    СМИ сообщили о критической ситуации с коронавирусом в КНДР

    Yonhap: число заболевших ковидом в КНДР достигло 524 тысяч человек

    Максим Зинкин

    Острая ситуация с распространением пандемии коронавируса в Северной Корее достигает пика. По данным издания Yonhap, по состоянию на 13 мая в стране заразились 524 тысячи человек.

    Из числа заболевших полностью вылечились 243 630 человек, еще 280 810 проходят лечение в больницах.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку пандемии COVID-19 самым крупным потрясением в стране с момента ее основания.

    Он отметил, что государство справится с этой проблемой, если продолжит неукоснительно следовать коронавирусным ограничениям, поддерживать контроль и усиливать борьбу с инфекцией.

    Политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что помощь КНДР в борьбе с заболеванием способен оказать Китай.

    Посольство РФ в КНДР сообщало, что корейская сторона не обращалась к РФ за вакцинами или какой-то иной помощью.