СМИ сообщили о критической ситуации с коронавирусом в КНДР

Острая ситуация с распространением пандемии коронавируса в Северной Корее достигает пика. По данным издания Yonhap, по состоянию на 13 мая в стране заразились 524 тысячи человек.

Из числа заболевших полностью вылечились 243 630 человек, еще 280 810 проходят лечение в больницах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку пандемии COVID-19 самым крупным потрясением в стране с момента ее основания.

Он отметил, что государство справится с этой проблемой, если продолжит неукоснительно следовать коронавирусным ограничениям, поддерживать контроль и усиливать борьбу с инфекцией.

Политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что помощь КНДР в борьбе с заболеванием способен оказать Китай.

Посольство РФ в КНДР сообщало, что корейская сторона не обращалась к РФ за вакцинами или какой-то иной помощью.