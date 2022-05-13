Неизвестная лихорадка и ковид проникли в Корею. Помочь жителям КНДР могут Китай и Россия

В Северной Корее бушует неизвестная лихорадка. Кроме того, в стране уже зафиксировали немало жертв штамма коронавируса «омикрон». Политологи считают, что долгое время от заболевания КНДР выручала политика полной изоляции. Однако теперь ей может пригодиться помощь соседей.

Борьба с ковидом через изоляцию

На территории Северной Кореи зафиксировали вспышку неизвестной лихорадки. В конце апреля ее выявили у 350 тысяч человек. Врачам удалось вылечить более 160 тысяч пациентов. Пока не известно, имеет ли заболевание какое-либо отношение к коронавирусу.

При этом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 12 мая впервые заметили в медицинской маске. Это произошло после того, как в КНДР выявили 18 тысяч больных COVID-19. У пациентов в Пхеньяне обнаружили штамм «омикрон».

Шесть пациентов, болевших ковидом, уже скончались. Для остановки распространения заболевания Ким Чен Ын приказал блокировать уезды и города Северной Кореи, а также провести мобилизацию запасов медикаментов.

Корейцев спасет изоляция

До недавних пор в Северной Корее не было случаев заболевания ковидом. Власти страны рассчитывали избежать эпидемии благодаря изоляции. Однако есть ли в стране вакцина от COVID-19, до сих пор не известно, отметил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Есть ли у них вакцина — это вопрос, покрытый мраком. Они очень закрыты в этом смысле. Думаю, что какие-то меры предпринимают. По крайней мере свое руководство, наверное, они обеспечили какими-то лекарствами. Однако точной информации о препаратах от COVID-19 в КНДР у меня нет», — сказал профессор.

По его словам, довольно сомнительно, что у северокорейцев есть своя вакцина. Можно предположить, что изоляция поможет сдержать эпидемию. Подобные меры помогли Китаю при том, что плотность населения там гораздо больше и проблемы были более серьезные, чем в Северной Корее.

«В КНДР вполне могут предпринять такие жесткие меры, что мышь не проскочит. Кроме того, сейчас коронавирус уже не такая большая проблема — он сильно эволюционировал и не представляет особой угрозы. Будет какая-то смертность, но не тотального характера», — сказал Чумаков.

Помощь Китая

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «360» предположил, что Северной Корее долгое время удавалось избегать эпидемии коронавируса за счет изоляции от внешнего мира.

«В КНДР нет такого массового контакта с иностранцами, как в других странах, — она еще более закрыта, чем в нынешний период в Китай, где действительно серьезные ограничения. Но КНДР изначально закрыта еще жестче. Поэтому COVID-19 было достаточно тяжело попасть туда, если вообще возможно», — сказал политолог.

Он уточнил, что хотя северокорейцы достаточно долго избегали ковида, все равно какие-то контакты с внешним миром у них существуют: приграничные, экономические, дипломатические. Скорее всего, нынешняя вспышка связана с большим распространением коронавирусной инфекции в соседнем Китае.

«Думаю, каких-то серьезных эпидемиологических мероприятий там не было, как и быстрого медицинского реагирования. Вероятно, сейчас КНДР будет наращивать контакты с Китаем и по профилактике, и по системе безопасности. Раз проблема возникла, ее будут решать», — резюмировал Солонников.

Помощь России

Роспотребнадзор заявил, что Россия готова оказать помощь КНДР в борьбе с эпидемией коронавируса. Однако российские дипломаты из представительства РФ в Северной Корее сообщили, что за вакцинами и какой-либо другой помощью к ним пока что не обращались.