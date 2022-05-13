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    13 мая 2022, 15:01

    Неизвестная лихорадка и ковид проникли в Корею. Помочь жителям КНДР могут Китай и Россия

    Профессор Чумаков заявил, что Китай может помочь Корее в борьбе с неизвестной лихорадкой

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    В Северной Корее бушует неизвестная лихорадка. Кроме того, в стране уже зафиксировали немало жертв штамма коронавируса «омикрон». Политологи считают, что долгое время от заболевания КНДР выручала политика полной изоляции. Однако теперь ей может пригодиться помощь соседей.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в маске на фоне больничной палаты

    Борьба с ковидом через изоляцию

    На территории Северной Кореи зафиксировали вспышку неизвестной лихорадки. В конце апреля ее выявили у 350 тысяч человек. Врачам удалось вылечить более 160 тысяч пациентов. Пока не известно, имеет ли заболевание какое-либо отношение к коронавирусу.

    При этом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 12 мая впервые заметили в медицинской маске. Это произошло после того, как в КНДР выявили 18 тысяч больных COVID-19. У пациентов в Пхеньяне обнаружили штамм «омикрон».

    Шесть пациентов, болевших ковидом, уже скончались. Для остановки распространения заболевания Ким Чен Ын приказал блокировать уезды и города Северной Кореи, а также провести мобилизацию запасов медикаментов.

    Корейцев спасет изоляция

    До недавних пор в Северной Корее не было случаев заболевания ковидом. Власти страны рассчитывали избежать эпидемии благодаря изоляции. Однако есть ли в стране вакцина от COVID-19, до сих пор не известно, отметил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта Петр Чумаков.

    «Есть ли у них вакцина — это вопрос, покрытый мраком. Они очень закрыты в этом смысле. Думаю, что какие-то меры предпринимают. По крайней мере свое руководство, наверное, они обеспечили какими-то лекарствами. Однако точной информации о препаратах от COVID-19 в КНДР у меня нет», — сказал профессор.

    По его словам, довольно сомнительно, что у северокорейцев есть своя вакцина. Можно предположить, что изоляция поможет сдержать эпидемию. Подобные меры помогли Китаю при том, что плотность населения там гораздо больше и проблемы были более серьезные, чем в Северной Корее.

    «В КНДР вполне могут предпринять такие жесткие меры, что мышь не проскочит. Кроме того, сейчас коронавирус уже не такая большая проблема — он сильно эволюционировал и не представляет особой угрозы. Будет какая-то смертность, но не тотального характера», — сказал Чумаков.

    Помощь Китая

    Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «360» предположил, что Северной Корее долгое время удавалось избегать эпидемии коронавируса за счет изоляции от внешнего мира.

    «В КНДР нет такого массового контакта с иностранцами, как в других странах, — она еще более закрыта, чем в нынешний период в Китай, где действительно серьезные ограничения. Но КНДР изначально закрыта еще жестче. Поэтому COVID-19 было достаточно тяжело попасть туда, если вообще возможно», — сказал политолог.

    Он уточнил, что хотя северокорейцы достаточно долго избегали ковида, все равно какие-то контакты с внешним миром у них существуют: приграничные, экономические, дипломатические. Скорее всего, нынешняя вспышка связана с большим распространением коронавирусной инфекции в соседнем Китае.

    «Думаю, каких-то серьезных эпидемиологических мероприятий там не было, как и быстрого медицинского реагирования. Вероятно, сейчас КНДР будет наращивать контакты с Китаем и по профилактике, и по системе безопасности. Раз проблема возникла, ее будут решать», — резюмировал Солонников.

    Помощь России

    Роспотребнадзор заявил, что Россия готова оказать помощь КНДР в борьбе с эпидемией коронавируса. Однако российские дипломаты из представительства РФ в Северной Корее сообщили, что за вакцинами и какой-либо другой помощью к ним пока что не обращались.