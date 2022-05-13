Посольство РФ заявило, что КНДР не просила помочь с вакцинами

Северная Корея не просила Россию помочь ей с вакцинами против коронавируса через посольство. Об этом заявило представительство РФ в КНДР.

«Через посольство корейская сторона за вакцинами либо другой помощью не обращалась», — заявили российские дипломаты в Пхеньяне РИА «Новости».

При этом Роскомнадзор сказал, что готов оказать помощь Северной Корее.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о внезапной чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. Он потребовал, чтобы правительство приняло меры для остановки распространения болезни. Северокорейский лидер потребовал заблокировать уезды и города страны.

Агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщило, что в стране зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.

Накануне Кем Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. Его засняли сидящим в маске на восьмом заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.