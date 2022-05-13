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    13 мая 2022, 09:09

    Посольство РФ заявило, что КНДР не просила помочь с вакцинами

    Посольство РФ: Северная Корея не просила помочь Россию с вакцинами

    Наза Салех Захи

    Северная Корея не просила Россию помочь ей с вакцинами против коронавируса через посольство. Об этом заявило представительство РФ в КНДР.

    Посольство РФ заявило, что КНДР не просила помочь с вакцинами

    «Через посольство корейская сторона за вакцинами либо другой помощью не обращалась», — заявили российские дипломаты в Пхеньяне РИА «Новости».

    При этом Роскомнадзор сказал, что готов оказать помощь Северной Корее.

    Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о внезапной чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. Он потребовал, чтобы правительство приняло меры для остановки распространения болезни. Северокорейский лидер потребовал заблокировать уезды и города страны.

    Агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщило, что в стране зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.

    Накануне Кем Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. Его засняли сидящим в маске на восьмом заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.