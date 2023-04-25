Здоровье 25 апреля 2023, 21:17 Случай кори выявили у студента в Москве — СМИ РИА «Новости: у студента МИРЭА в Москве выявили корь Pxhere

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У студента Российского технологического университета (МИРЭА) выявлена корь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вуз.

Представители учебного заведения отметили, что занятия в кампусе вуза, который расположен на улице Стромынка, на 20 дней переведены в дистанционный режим.

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Роспотребнадзор ранее предупредил россиян о симптомах кори. Как отметили в ведомстве, в первые дни болезни они похожи на ОРВИ — у заболевшего повышается температура, наблюдаются кашель и насморк.

Однако при кори в первые дни болезни состояние ухудшается: у заболевшего нарастает слабость, появляется отечность век, светобоязнь, а также слезотечение. После этого у пациента на коже появляются характерные высыпания красного цвета. После их обнаружения следует сдать анализ крови и пройти обследование.

Это заболевание крайне опасно тем, что вызывает немало осложнений. Среди них коревой менингоэнцефалит и коревая пневмония. Вакцинация является единственной действующей мерой профилактики от этого заболевания.

В России заражения корью выявили в 44 регионах. Очаги заболевания удается оперативно купировать, вводить ограничительные меры в стране пока не намерены.