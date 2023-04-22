Общество 22 апреля 2023, 11:40 Роспотребнадзор предупредил о схожих симптомах кори и ОРВИ Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни болезни похожи на ОРВИ Freepik

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Симптомы кори в первые дни болезни похожи на ОРВИ — у заболевшего повышается температура, наблюдаются кашель и насморк. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», — отметили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре добавили, что при кори в первые дни болезни состояние ухудшается: нарастает слабость, появляется отечность век, светобоязнь и слезотечение. Затем появляются характерные высыпания красного цвета на коже. После их обнаружения в ведомстве порекомендовали сдать анализ крови и пройти обследование.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что корь зафиксировали уже в 44 регионах страны, при этом очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер в связи с ситуацией вводить не планируют. Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко перечислил профессии, сотрудники которых наиболее подвержены заражению этим инфекционным заболеванием. По его словам, речь идет о работниках торговли, метрополитена, транспорта и СМИ, написало Nation News.