Здоровье 20 апреля 2023, 08:48 Попова заявила, что ограничительных мер из-за распространения кори не планируется Глава Роспотребнадзора Попова: ограничительных мер из-за распространения кори не будет РИА «Новости»

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Эпидемиологическая ситуация в России с корью осложняется. Вирусное заболевание зафиксировали уже в 44 регионах страны. Однако очаги удается быстро купировать, никаих ограничительных мер в связи с ситуацией вводить не планируют. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости».

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», — сказала она во время рабочей поездки в Саратов.

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Попова добавила, что все меры реагирования уже «давно хорошо прописаны» и известны. В первую очередь речь идет об «иммунизации контактных в очаге». По ее словам, никто из людей от этого не отказывался. Специалисты сейчас проводят подчищающую иммунизацию.

Глава Роспотребнадзора отметила, что более 30% тех, кто должен был пройти эту процедуру, уже привиты. Кампания сейчас идет достаточно активно. Накануне стало известно о случае заболевания корью в Московском политехническом университете.