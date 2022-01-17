Случаи заражения «омикроном» выявили еще в трех регионах России

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Бурятии, Хакасии и Челябинской области. Об этом в минздравах регионов сообщили РИА «Новости». Среди заболевших — беременная женщина и несовершеннолетний пациент.

В Бурятии выявили сначала два случая заражения в субботу 15 января, а на следующие сутки врачи сообщили о таком диагнозе еще у двоих.

«Среди четырех трое взрослых и один подросток 15 лет», — заявила заместитель главного санитарного врача республики Елена Кузьмина.

В комментарии ТАСС она добавила, что в связи с новыми случаями «омикрона» в регионе уже приняли противоэпидемические меры реагирования. Известно, что заболевшие не покидали пределы региона, были привиты и переносят заболевание легко.

В Челябинской области «омикрон» оказался у беременной женщины, случаи заражения есть и в Хакасии. Никого из пациентов не госпитализировали, все проходят лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что «омикрон» может стать особенно опасным именно для детей, потому что он способен вызвать у них бронхит с тяжелыми осложнениями. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в стране отмечено около 800 случаев заражения этой разновидностью коронавируса.