Голикова сообщила о 783 случаях заражения «омикроном» в России

На территории России в настоящее время зарегистрировано более 780 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Из них больше половины приходится на Москву.

Данные привела вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, которую процитировал ТАСС.

«Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения „омикроном“, из них 53% приходится на Москву», — уточнила Голикова.

По ее словам, подобная модель распространения предполагалась изначально, поскольку столичный регион традиционно принимает на себя удар первым, являясь крупным транспортным узлом.

Общее число зараженных «омикроном» с 10 января выросло более чем в два раза. Голикова не исключила, что новый штамм может полностью вытеснить доминирующую в настоящее время в РФ «дельту».

«Мы предполагаем, учитывая контагиозность этого штамма, что <…> постепенно, как это и происходит в других странах, «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории РФ штамм «дельта», — сказала вице-премьер.

В мире с начала пандемии выявили порядка 320,2 миллиона случаев заражения. Умерли около 5,5 миллиона заболевших. В России показатель заражения с начала пандемии составил более 10,7 миллионов случаев, из них умерли более 319 тысяч.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Инфекцию у бывшего чемпиона UFC в легком весе обнаружили в Сингапуре.