«Омикрон» оказался наиболее опасен для детей

Штамм «омикрон» способен вызывать у маленьких детей бронхит с тяжелыми осложнениями. поэтому он считается для них особенно опасным. Об этом «РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздянков.

По словам Позднякова, детей чаще госпитализируют с «омикроном» из-за особенности конкретного штамма: он очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с дельтой.

«Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — объяснил врач.

Также «омикрон» вызывает и другие поражения дыхательной системы, из-за чего маленькие дети оказались в зоне риска. Это связано с тем, что ребенок имеет узкий просвет бронхов, они активнее снабжаются кровью. Кроме того, у детей более рыхлая слизистая оболочка.

«Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19», — пояснил эксперт.

Распространенным осложнением бронхита является бронхиолит — воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. При заражении детей предыдущими штаммами бронхиолит почти не встречался.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что среди заболевших коронавирусмо в настоящее время 15% — дети. Особое внимание, по его словам, вызывают дети от нуля до четырех лет. Министр также заявил, что большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом