19 декабря 2022, 14:29
Систему QR-кодов из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не будут вводить в России
Роспотребнадзор: сложившаяся в РФ эпидситуация по гриппу и ОРВИ не требует ограничений
В России не планируют вводить QR-коды из-за увеличения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, нынешняя эпидситуация не требует ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ», — уточнили в ведомстве.
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В Роспотребнадзоре обратили внимание, что при такой эпидситуации нет необходимости вводить ограничительные меры на федеральном уровне.
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Региональные власти могут регулировать ограничения в зависимости от подъема заболеваемости. Так, масочный режим частично вернули во Владимирской области из-за сезонного подъема простудных заболеваний.
В четверг, 15 декабря, рекомендованный масочный режим ввели в больницах и соцучреждениях Москвы.
Президент России Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию от гриппа в России.
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