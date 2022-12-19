Здоровье 19 декабря 2022, 14:29 Систему QR-кодов из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не будут вводить в России Роспотребнадзор: сложившаяся в РФ эпидситуация по гриппу и ОРВИ не требует ограничений РИА «Новости»

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В России не планируют вводить QR-коды из-за увеличения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, нынешняя эпидситуация не требует ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ», — уточнили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре обратили внимание, что при такой эпидситуации нет необходимости вводить ограничительные меры на федеральном уровне.

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Региональные власти могут регулировать ограничения в зависимости от подъема заболеваемости. Так, масочный режим частично вернули во Владимирской области из-за сезонного подъема простудных заболеваний.

В четверг, 15 декабря, рекомендованный масочный режим ввели в больницах и соцучреждениях Москвы.

Президент России Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию от гриппа в России.