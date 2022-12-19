Здоровье 19 декабря 2022, 11:05 Масочный режим частично вернули во Владимирской области из-за подъема заболеваемости Роспотребнадзор заявил о возвращении масочного режима во Владимирской области РИА «Новости»

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области вновь ввело масочный режим в регионе. Ограничения будут частичными, они понадобились из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Постановление об этом подписала руководитель управления регионального ведомства, главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова.

Обязательно носить маски вновь придется в медицинских учреждениях и учреждениях соцзащиты. Измерение температуры опять будут проводить в образовательных учреждениях, там усилят дезинфекцию помещений. Если в детских садах и школах зафиксируют больше 20% заболевших в классе или группе, то посещение этих мест будет запрещено как минимум на неделю.

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Уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе с 5 по 11 декабря увеличился и перешагнул эпидемический порог на 114%. Прежде всего речь идет о свином гриппе. Роспотребнадзор уточнил, что среди заболевших половина — это дети. Кроме того, на 32,8% выросло число госпитализаций.

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Ранее масочный режим рекомендовали соблюдать в учреждениях социальной защиты и здравоохранения Москвы. Такая мера также связана с ростом случаев ОРВИ и гриппа.