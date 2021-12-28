Системе здравоохранения грозит перегрузка из-за высокой заразности «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новости».

«Это (высокая заразность „омикрона“ — прим. ред.) может вызвать перегрузку [системы здравоохранения]», — сказала Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на соответствующий вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее вирусологи Бутенко и Чумаков назвали группоспецифический иммунитет, образующийся при контакте с различными вариантами коронавируса, защитой от «омикрона».

Распространение «омикрона» в мире сейчас считают главной угрозой. Многие страны вводят ограничения из-за этого штамма. Но врачи считают, что закрытие международного сообщения не сможет остановить «омикрон».