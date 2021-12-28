Названы страны, которым необходимо закрывать границы от «омикрона»

Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Такая мера имеет смысл лишь в том случае, если в конкретной стране плохо подготовлены к борьбе с ростом заболеваемости. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или „дышит на ладан“ — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину», — подчеркнул инфекционист.

Однако если система подготовлена, то закрываться «смысла нет», отметил Поздняков. Тем более, что одной из давно понятых особенностей коронавируса является его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки. Следовательно, можно закрыть страну хоть на полгода, а при открытии получить серьезную вспышку заболевания.

При этом Поздняков пока не спешит утверждать, насколько заразен или опасен новый штамм. Данные из открытых источников по всему миру показывают увеличение заболеваемости, но в них не отмечается количество госпитализированных и летальных случаев.

«Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. „Омикрон“ уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что при уровне вакцинации 90% населения закрытие границ в принципе нецелесообразно, однако это пока «недостижимая величина». Поздняков считает, что если от «омикрона» станут умирать больше, чем от «дельты», границы в любом случае закроют все страны.

Ранее сообщалось, что более 67,05 миллиона россиян — 45,9% от общей численности населения — в текущем году поставили прививки против гриппа.