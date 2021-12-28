Вирусологи назвали эффективную защиту от «омикрона»

Группоспецифический иммунитет, образующийся при контакте с различными вариантами коронавируса, сможет защитить от «омикрона». Такое мнение выразили вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков.

«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода», — сказал Александр Бутенко в разговоре с Ura.ru.

Подобные встречи, по мнению вирусолога, будут обеспечивать появление коллективного иммунитета, причем возникнет и группоспецифический, который защитит от разных вариантов.

Чумаков подтвердил, что из-за изменения S-белка «омикрон» хуже узнается антителами после вакцинации. Переболевший же человек имеет антитела на все антигены, так что он защищен от нового штамма коронавируса. Это и называется группоспецифический иммунитет — он относится ко всей группе антигенов, которые есть в коронавирусе.

Распространение «омикрона» в мире сейчас считают главной угрозой. Многие страны ввели новые ограничения из-за этого штамма. Однако врачи считают, что закрытие международного сообщения не сможет остановить «омикрон».