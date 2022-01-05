Шукшина разглядела в беспорядках в Казахстане ковидный заговор

Противница вакцинации от коронавируса актриса Мария Шукшина заявила, что протесты, которые не утихают в Казахстане связаны с ковидными ограничениями, но журналисты про это не пишут. Скриншот ее комментария в одном из чатов опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

Источник фото: Ura.ru

Шукшина заявила, что у нее есть информация от людей, которые в данный момент находятся в Казахстане. Якобы они утверждают, что настоящая причина беспорядков не проблемы с экономикой и социальной политикой, а ковидные ограничения. Несогласные подчиниться новым правилам вышли на улицы.

Беспорядки в Казахстане продолжаются второй день подряд. Акции протеста в республике начались 2 января и носили исключительно локальный характер. Жители западных районов потребовали снизить цену на сжиженный газ, которым они заправляют свои машины.

На третий день протесты охватили всю страну, а участники выдвинули политические требования. В Алма-Ате и других крупных городах протестующие начали столкновения с полицией. Зафиксированы случаи мародерства, захваты и поджоги административных зданий.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в своем обращении к нации объявил, что он возглавил Совет Безопасности страны, заменив первого президента Нурсултана Назарбаева. Он подчеркнул, что всех причастных к беспорядкам накажут. По его словам, за организацией мятежа стоят заинтересованные заговорщики, которых также привлекут к ответственности.

Президент Казахстана отметил, что среди правоохранителей и сотрудников силовых структур есть убитые и раненые. Он выразил соболезнования семьям погибших.